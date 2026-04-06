Украина может ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы

Украина может ужесточить мобилизацию, введя фиксированные сроки службы. Это заявила военный омбудсмен республики Ольга Решетилова. Она сказала, что непопулярные решения неизбежны, так как ресурс живой силы исчерпывается, а "общество должно быть к этому готово".

"Тем, кто убегает от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак", - признала чиновница.

Также она сообщила, что в одной из частей ВСУ оказалось 2 тыс. непригодных к службе мужчин. Она призвала расследовать причины. Если это только в одной части, то что в масштабах всей страны.

Об ужесточении мобилизации на Украине говорят постоянно. При этом она и так идет пятый год в формате отлова мужчин на улицах, сопровождающегося избиениями. Параллельно происходят случаи суицида мобилизованных и насилия против украинских военкомов, которые не стесняются в средствах.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". А депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации". В то же время член оборонного комитета Рады Федор Вениславский заявил на днях, что даже разговоры о возможности демобилизации вредят правящему режиму.