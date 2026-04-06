Суд в Ростове отправил мужчину в колонию за призывы к расправе над военными

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор 55-летнему жителю села Малая Белозерка Запорожской области. Мужчина призывал к расправе над российскими военнослужащими, о чем "Ленте.ру" рассказали в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Следователи выяснили, что осужденный опубликовал в мессенджере сообщение с призывом вступать в ряды украинских формирований. Суд признал эти действия публичным оправданием терроризма и пропагандой террористической деятельности по ст. 205.2 УК РФ.

В итоге судья назначил мужчине 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденному запретили два с половиной года администрировать сайты и создавать чаты в интернете. По данным ведомства, приговор уже вступил в силу.

Ранее в Новом Уренгое сотрудники ФСБ при поддержке ОМОНа задержали местного жителя за пропаганду терроризма в Telegram. Мужчина публиковал в одном из каналов сообщения, в которых оправдывал террористическую деятельность и пытался навязать эту идеологию другим пользователям.