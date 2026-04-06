Жительнице Карпинска, надругавшейся над девушкой-инвалидом, вынесли приговор

Карпинский городской суд вынес приговор местной жительнице Наталье Бродовиковой, признав ее виновной по п. "б" ч. 3 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия".

Судом было установлено, что с 16 на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов города подсудимая, будучи пьяной, избила 24-летнюю девушку-инвалида, после чего совершила иные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия. После перенесенных издевательств и унижений, потерпевшая лишила себя жизни.

В пресс-службе регионального СКР Накануне.RU сообщили, что при сборе доказательств, был допрошен ряд свидетелей, проведены очная ставка и проверка показаний на месте, а также необходимые экспертизы, в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки. Результаты показали, что женщина вменяема, поскольку отдавала себе отчет в совершаемых действиях.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, свою вину подсудимая так и не признала.

С учетом обстоятельств совершения преступления, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновной, и наказания, назначенного за совершение другого преступления, суд назначил ей 9,5 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Осужденная также обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и материальный ущерб в размере 80 тыс. 850 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.