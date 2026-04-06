Более четырех тысяч человек эвакуировали в Дагестане из-за прорыва дамбы

Более четырех тысяч человек эвакуировали из Дербентского района Дагестана из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

"Частично эвакуированы люди из 4 населенных пунктов: Мамедкала, Юный Пахарь, Геджук и Кала. Вывезены 4 165 человек, в том числе 823 ребенка", - сообщает МЧС России.

Для жителей развернуты шесть пунктов временного размещения: в одном находятся 94 человека, в том числе 15 детей, остальные убыли к родственникам.

Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило дома. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.

5 апреля ливни вновь вернулись в регион. В Махачкале обрушился дом из-за наводнения после сильного дождя. Внутри здания были люди, их спасли сотрудники МЧС и передали медикам. Жертв и пострадавших нет. В дагестанском селе Кирки из-за оползня погибла женщина.