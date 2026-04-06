"Некоторая оптимизация". В Томской области признали закрытие старших классов в школах

В Шегарском районе Томской области действительно не хватает учителей, в связи с чем в двух школах придется сократить старшие классы. Это признал глава районной администрации Александр Михкельсон, который посетовал, что это проблема общероссийская.

Он сказал, что "их и классами тяжело назвать" - там 1-2 ученика, поэтому "некоторая оптимизация" необходима. Но в других школах власти пока ничего не будут сокращать. А этих четырех старшеклассников со следующего учебного года собираются возить в другую школу.

Михкельсон считает, что недовольны закрытием классов прежде всего учителя, которым доплачивают за классное руководство. Если в Москве по 30 детей в классе, то здесь - 1-2. Такие классы надо закрывать.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев уверен, что в будущем таких историй будет все больше. Ежегодно закрывается около 400 сельских школ. И если это происходило в условиях роста численности детей, то что будет в условиях их быстрого сокращения, которое только набирает силу из-за падения рождаемости со второй половины 2010-х?

"Дооптимизируемся до того, что сельских детей в школу будут за 100 км возить?" - вопрошает ученый.

Ранее он говорил, что нехватка учителей достигла таких масштабов, что даже в европейской части России во многих районах на десятки километров вокруг не найти учителя математики или физики.