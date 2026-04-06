"Некоторая оптимизация". В Томской области признали закрытие старших классов в школах

06 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России Томская область
Фото: Накануне.RU

"Некоторая оптимизация". В Томской области признали закрытие старших классов в школах

В Шегарском районе Томской области действительно не хватает учителей, в связи с чем в двух школах придется сократить старшие классы. Это признал глава районной администрации Александр Михкельсон, который посетовал, что это проблема общероссийская.
Читайте также:

Он сказал, что "их и классами тяжело назвать" - там 1-2 ученика, поэтому "некоторая оптимизация" необходима. Но в других школах власти пока ничего не будут сокращать. А этих четырех старшеклассников со следующего учебного года собираются возить в другую школу.

Михкельсон считает, что недовольны закрытием классов прежде всего учителя, которым доплачивают за классное руководство. Если в Москве по 30 детей в классе, то здесь - 1-2. Такие классы надо закрывать.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев уверен, что в будущем таких историй будет все больше. Ежегодно закрывается около 400 сельских школ. И если это происходило в условиях роста численности детей, то что будет в условиях их быстрого сокращения, которое только набирает силу из-за падения рождаемости со второй половины 2010-х?

"Дооптимизируемся до того, что сельских детей в школу будут за 100 км возить?" - вопрошает ученый.

Ранее он говорил, что нехватка учителей достигла таких масштабов, что даже в европейской части России во многих районах на десятки километров вокруг не найти учителя математики или физики.

Теги: школа, учителя, образование, оптимизация


