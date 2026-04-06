В РКН заявили о росте нагрузки из-за возможной блокировки Telegram

В России выросла нагрузка на ресурсы Роскомнадзора. Таковы последствия появления информации о возможной блокировке Telegram.

"Аналитики центра отмечают прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак. Так, после появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее после появления сообщений о возможной блокировке Telegram в мессенджере стало больше рекламы. Рекламодатели резко нарастили активность в мессенджере. Количество публикаций выросло на 15-20% по сравнению с началом года и примерно на 50% – относительно аналогичного периода 2025-го. Пик пришёлся на 12 февраля, когда вышло почти 52 тыс. рекламных постов.