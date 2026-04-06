Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На благоустройство четырех поселков Среднего Урала выделят 80,4 миллиона рублей

В текущем году благоустроят четыре общественные территории в поселках Бисертского, Новолялинского, Невьянского и Красноуфимского муниципальных округов. На это областной бюджет выделит порядка 80,4 млн рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Начинаем работу по благоустройству территорий, которые в прошлом году стали победителями голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды". Уже определены подрядчики на объекты в четырех сельских территориях", — сообщил губернатор Денис Паслер.

В общей сложности в этом году в регионе будет реализовано порядка 160 проектов. Жители Среднего Урала уже направили свои предложения по благоустройству в 2027 году, которые будут вынесены на Всероссийское голосование. Позднее они также смогу проголосовать за наиболее привлекательный проект.

Что касается уже выбранных поселков, в Бисерти продолжат развивать "Парк здоровья", создав там футбольное поле с трибунами и беговые дорожки, а также волейбольную площадку, зону для игр в шахматы и настольный теннис.

В поселке Лобва на территории Верхнего пруда собираются построить смотровую и детскую площадки, зоны отдыха и амфитеатр. На сегодняшний день было завершено зонирование территории, обустроены пешеходные и беговые дорожки, а также проведено освещение.

В поселке Цементный будет полностью обновлена центральная площадь. В современном пространстве будут проводиться массовые мероприятия, а в обычные дни смогут расслабиться и насладиться отдыхом. Кроме самой площади, в проект включена территория напротив здания поселковой администрации. Помимо этого, планируется оформить сеть пешеходных дорожек и установить освещение.

В селе Нижнеиргинское, продолжится обновление парка по улице Октябрьской. К уже существующим футбольному полю, спортивной и детской площадкам добавятся новые пешеходные дорожки с прорезиненным покрытием и освещение.

Всего за время реализации проекта ФКГС, входящего в национальный проект "Инфраструктура для жизни", в Свердловской области было благоустроено более 3,5 тыс. общественных и дворовых территорий, включая 29 крупных объектов, ставших победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах.

