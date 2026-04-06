В Красноярском крае министру вменили получение взятки в 5 миллионов

Министру тарифной политики Красноярского края Александру Ананьеву вменили получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в августе 2022 г. фактический владелец энергетической компании обратился к Ананьеву, который тогда был министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Он попросил политика за 10 млн руб. обеспечить компании статус территориальной сетевой организации.

В ноябре 2022 г. Ананьев получил часть взятки, 5 млн руб. После этого компания получила статус сетевой организации и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 г. Ананьев задержан, вскоре его могут арестовать, сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.