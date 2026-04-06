В Курской области предотвращено покушение на высокопоставленного политика

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на высокопоставленного чиновника из Курской области.

Его должен был совершить проживающий в Курской области уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины. Мужчина познакомился с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, которому собирался передавать сведения о региональных объектах военной и гражданской инфраструктуры.

Злоумышленник подготовился к теракту против высокопоставленного чиновника. Он следил за потенциальной жертвой, и полученные сведения через мессенджер Telegram направил противнику. Довести дело до конца он не успел, потому что во время изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами, его задержали сотрудники ФСБ. Началось расследование. Подозреваемый сознался. Ему грозит пожизненное заключение, сообщает центр общественных связей ФСБ России.