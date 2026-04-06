В Томской области откажутся от старших классов из-за отсутствия учителей?

В Шегарском районе Томской области в школах не будет старших классов из-за отсутствия учителей. Такие данные появились в сети, хотя официального подтверждения не было.

Власти это опровергли. По данным регионального департамента образования, в Шегарском районе работают 13 школ, в старших классах которых учатся 218 детей. Процесс идет в штатном режиме. Впрочем, канал "Осторожно, новости" сообщил, что решение касается будущего учебного года, а не текущего. Это подтвердила директор одной из школ. Тем, кто хочет в 10 класс, придется уезжать в города, где они есть.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов ничуть не удивлен. От отмечает, что в селах все держится на учителях-пенсионерах. Потому что молодежь на зарплату учителя не заманишь. По его данным, на селе зарплата директора садика 40 тыс. рублей, директора школы - 50 тыс.

"Без строительства жилья и выдачи квартир ИТР-составу на сельских территориях проблему кадров не решить. И без повышения зарплат. Программа комплексного развития сельской территории (КРСТ) должна включать в себя подвод коммуникаций и строительство жилья для участковых зоотехников, ветеринаров, фельдшеров, учителей и т.д. А так пока КРСТ выглядит как прямая насмешка", - пишет демограф.

Сейчас в России чуть более 1 млн школьных учителей "тянут" более 1,6 млн ставок.