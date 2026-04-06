В ЛНР 41 горняк заблокирован в шахте в результате удара ВСУ

ВСУ ночью атаковали шахту "Белореченская" в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

По его словам, в результате удара повреждена электроподстанция. На шахте произошло аварийное отключение света, под землей заблокирован 41 работника шахты.

На месте работают экстренные службы. С горняками установлена связь, запас питьевой воды у них есть, добавил Пасечник.

1 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские военные полностью освободили ЛНР. После этого ВСУ усилили атаки на регион.