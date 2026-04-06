В Свердловской области на два часа сокращают время продажи алкоголя

06 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области на два часа сокращают время продажи алкоголя

На Среднем Урале резко сократят время продажи алкоголя. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, законопроект "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области" уже рассмотрен на заседании регионального правительства.

Так, законопроект предполагает ограничение времени розничной продажи спиртного: его можно будет купить только с 9:00 до 22:00. При этом новые запреты не коснутся кафе, ресторанов и других предприятий общепита, площадь залов которых превышает 30 квадратных метров. Кроме этого, предусмотрен запрет продажи алкоголя в Международный день защиты детей, День знаний и День трезвости.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в Законодательное собрание региона. В данный момент спиртное в Свердловской области можно купить в любой день с 8.00 до 23.00. Таким образом, в случае принятия закона время продажи сократится сразу на два часа.

Ранее губернатор Денис Паслер заявлял, что время продажи алкоголя на Среднем Урале могут сократить с 10.00 до 22.00.

Теги: алкоголь, продажа, время, ограничения, законопроект, Свердловская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

26.11.2025 17:57 Мск Губернатор рассказал, что в Свердловской области могут сократить время продажи алкоголя 
24.11.2025 09:18 Мск Ограничивать продажу алкоголя в Свердловской области пока не планируют
22.08.2025 11:38 Мск В Свердловской области рассматривают опыт других регионов по ограничению продажи алкоголя

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети