В Свердловской области на два часа сокращают время продажи алкоголя

На Среднем Урале резко сократят время продажи алкоголя. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, законопроект "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области" уже рассмотрен на заседании регионального правительства.

Так, законопроект предполагает ограничение времени розничной продажи спиртного: его можно будет купить только с 9:00 до 22:00. При этом новые запреты не коснутся кафе, ресторанов и других предприятий общепита, площадь залов которых превышает 30 квадратных метров. Кроме этого, предусмотрен запрет продажи алкоголя в Международный день защиты детей, День знаний и День трезвости.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в Законодательное собрание региона. В данный момент спиртное в Свердловской области можно купить в любой день с 8.00 до 23.00. Таким образом, в случае принятия закона время продажи сократится сразу на два часа.

Ранее губернатор Денис Паслер заявлял, что время продажи алкоголя на Среднем Урале могут сократить с 10.00 до 22.00.