Иран подорвал авторитет США — сенатор Пушков

Одним из главных результатов войны США против Ирана стало то, что международный авторитет США как мирового лидера подорван. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.

Он отмечает, что еще летом 2025 года Китай в опросе службы Гэллапа по всему миру обошел США в соревновании за мировое лидерство: его поддержали 36%, а США — 31%. Сейчас результаты были бы еще хуже для Вашингтона. Таковы итоги действий нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Одной из главных жертв войны против Ирана стал международный авторитет США", — заключает Пушков.

Более месяца США не могут ничего сделать с Ираном, экономика которой в десятки раз меньше ВВП США. Это не добавляет им авторитета. Также Иран нанес ряд мощных ударов по американским базам в регионе, показав, что американское военное присутствие в этих странах является не гарантией безопасности, а наоборот. Наконец, США не могут разблокировать Ормузский пролив. Все это разрушает образ Америки как "мирового шерифа", который не знает, чего хочет и что делать.

При этом, согласно тому же опросу, в мире растет позитивное отношение к России как мировому лидеру. Этот взгляд разделяет 26%. Рост происходит за счет Индии, Китая, Турции и стран Глобального Юга.