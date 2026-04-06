Иран подорвал авторитет США — сенатор Пушков

06 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Иран подорвал авторитет США — сенатор Пушков

Одним из главных результатов войны США против Ирана стало то, что международный авторитет США как мирового лидера подорван. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.

Он отмечает, что еще летом 2025 года Китай в опросе службы Гэллапа по всему миру обошел США в соревновании за мировое лидерство: его поддержали 36%, а США — 31%. Сейчас результаты были бы еще хуже для Вашингтона. Таковы итоги действий нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Одной из главных жертв войны против Ирана стал международный авторитет США", — заключает Пушков.

Более месяца США не могут ничего сделать с Ираном, экономика которой в десятки раз меньше ВВП США. Это не добавляет им авторитета. Также Иран нанес ряд мощных ударов по американским базам в регионе, показав, что американское военное присутствие в этих странах является не гарантией безопасности, а наоборот. Наконец, США не могут разблокировать Ормузский пролив. Все это разрушает образ Америки как "мирового шерифа", который не знает, чего хочет и что делать.

При этом, согласно тому же опросу, в мире растет позитивное отношение к России как мировому лидеру. Этот взгляд разделяет 26%. Рост происходит за счет Индии, Китая, Турции и стран Глобального Юга.

Теги: Иран, США


