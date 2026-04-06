СМИ: США и Иран ведут переговоры о перемирии на 45 дней

США, Иран и группа посредников в регионе обсуждают условия 45-дневного прекращения огня, которое могло бы привести к окончательному завершению войны, сообщает портал Axios.

По информации источников, на данном этапе стороны будут обсуждать условия мира. Вторая фаза подразумевает заключение соглашения по окончанию войны.

При этом источники издания сомневаются, что сделку удастся заключить в ближайшие 48 часов. Утверждается, что за последние несколько дней администрация президента США сделала несколько предложений Ирану, но тот пока не принял ни одно из них.

23 марта Дональд Трамп ввел пятидневный мораторий на удары по иранской энергетической инфраструктуре. Позже президент США продлил этот мораторий до 20.00 6 апреля (4:00 мск вторника 7 апреля). По информации из Белого дома, США намерены достичь соглашения с Ираном до указанной даты.