Алексей Текслер в ходе рабочей поездки пообещал уделять пристальное внимание поддержке Карталинского округа

Рабочую поездку в Карталинский муниципальный округ губернатор Алексей Текслер начал с посещения объектов здравоохранения. Глава региона осмотрел новый корпус ГБУЗ «Районная больница г. Карталы», в котором размещены детская поликлиника и женская консультация, и лечебный корпус, капитально отремонтированный в 2025 году. Оба проекта реализованы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области». Медучреждения готовы принять первых пациентов.

Корпус рассчитан на почти 30 тысяч посещений в год. Работают 5 городских педиатрических участков, есть кабинеты узких специалистов, диагностики, стоматолога, психолога, здорового ребенка, неотложной помощи. При поликлинике организован дневной стационар на 5 койко-мест по профилю «педиатрия».

«Современный объект, современное оборудование. Пообщался с врачами и медработниками – все отмечают светлые, просторные помещения и, конечно, современное оснащение. К поликлинике прикреплены 7,5 тысяч детей, и очень важно, что они будут получать качественную медицинскую помощь», – отметил Алексей Текслер.

Стоит напомнить, что более 20 лет первичная медико-санитарная помощь детям муниципалитета оказывалась в арендуемых у ОАО «РЖД» помещениях. Теперь юных карталинских жителей будут лечить в новом медучреждении.

«Мы рады, что наконец-то у нас появился свой современный, уютный дом, где наши дети будут находиться в комфортной атмосфере, ожидая врача. Кабинеты оснащены всей необходимой аппаратурой для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь», – рассказала главврач районной больницы Карталов Ольга Губчик.

Женская консультация, расположенная в новом корпусе, сможет принять 14 тысяч женщин. Здесь 2 акушерско-гинекологических участка, есть прием детского врача акушера-гинеколога, предусмотрены кабинеты профилактики, диагностики и медико-социальной поддержки. Имеется дневной стационар на 5 койко-мест по профилю.

В лечебном корпусе, где всего 122 койко-места, медпомощь получают не только жители Карталинского округа, но и поселка Локомотивный. В 2025 году корпус капитально отремонтировали: обновили помещения клинико-диагностической лаборатории, приемного отделения, стола справок, входной группы, подвала. Частично заменили системы отопления, водоснабжения и канализации, благоустроили территорию.

Стоит отметить, что на Южном Урале в принципе идет масштабная работа по строительству и модернизации объектов здравоохранения в рамках нацпроектов, региональных программ и народной программы партии «Единая Россия». За 5 лет в регионе построили и модернизировали 378 объектов.

После осмотра больницы Алексей Текслер побывал в детском саду № 155 в Карталах, который возобновил работу после масштабной реконструкции. Обновление прошло в рамках госпрограммы «Капитальное строительство в Челябинской области» и народной программы партии «Единая Россия».

«По сути, учреждение было построено заново, поскольку ранее здание находилось в аварийном состоянии. Сегодня это современный объект, оснащенный в том числе развивающим оборудованием для коррекционной работы с детьми. Уверен, детский сад будет востребован», - сказал губернатор.

Детсад рассчитан на 135 мест, в том числе 60 – для детей до трех лет. В штате работают 15 человек. Помимо воспитателей, есть учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель и инструктор по физкультуре. Учреждение укомплектовано методическими материалами, новым оборудованием.

Третьим пунктом рабочей программы губернатора было посещение исторического здания вокзала станции Карталы, где губернатор обсудил с главой Карталинского муниципального округа Анатолием Вдовиным транспортную доступность для жителей южных территорий Челябинской области.

«Карталы — значимый железнодорожный узел, имеющий свою историю и важное значение для юга Челябинской области. Необходимо использовать существующую инфраструктуру для повышения транспортной доступности территорий. Важно, чтобы у жителей была возможность комфортно добираться до ключевых маршрутов, в том числе до скоростного электропоезда «Ласточка», - сказал глава Южного Урала.

Далее состоялось контрольное посещение реконструируемого моста через Ольховку. Строители зашли на объект в сентябре 2025 года. Завершение запланировано на лето этого года.

«По моему поручению в прошлом году запущена масштабная программа модернизации дорог южного направления. Она рассчитана на четыре года. За это время планируем привести в нормативное состояние и модернизировать порядка 200 километров дорог. Параллельно продолжаем обновление мостов и другой сопутствующей инфраструктуры. Мост через Ольховку как раз реконструируется по этой программе», – напомнил Алексей Текслер.

И подчеркнул важность соблюдения сроков и качества работ на объекте. Также глава региона поручил Министерству дорожного хозяйства и транспорта региона продолжить ремонт дороги, которая связывает Карталы с Магнитогорском и проходит через село Париж.

«Общая протяжённость сооружения составляет 192 метра (мостовая часть – 39 метров). Реализация этого и других объектов является важным шагом в развитии дорожной инфраструктуры региона. Новые мосты и путепроводы обеспечат безопасное и комфортное движение, повысят связанность населённых пунктов и создадут дополнительные возможности для жителей», — пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Далее губернатор побывал на еще одной стройплощадке - проинспектировал возведение универсального спортзала в поселке Джабык. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» и народной программы партии «Единая Россия».

Стройка затянулась из-за недобросовестного подрядчика. Муниципалитету пришлось принимать недостроенный объект на баланс и корректировать ситуацию. На данный момент значительный объем работ уже завершен - сформирована коробка здания, смонтированы металлоконструкции, сделана прокладка инженерных сетей и установка блочной котельной.

Как отметил глава Карталинского муниципального округа Анатолий Вдовин, спортзал возводится рядом со школой, но заниматься здесь смогут не только ученики.

«Мы подумали, что будет правильно, чтобы этот объект стал настоящей точкой притяжения для жителей всего поселка. Поэтому здесь будут не только проходить уроки физкультуры, но и работать спортивные секции, Во дворе сделаем благоустройство и воркаут-площадку, где смогут тренироваться все желающие, как взрослые, так и дети», - рассказал губернатору глава муниципалитета.

Алексей Текслер подчеркнул, что реализация проекта на его особом контроле. Поставлена задача ввести спортзал в эксплуатацию в августе 2026 года.

«Думаю, это будет очень востребованный и важный объект для Джабыка, а также для близлежащих населенных пунктов», – отметил Алексей Текслер.

Завершающей точкой рабочей поездки губернатора стало посещение Джабыкской школы. В ней учится 41 ребенок с 1 по 9 класс, в штате 8 учителей. Причем, 12 учеников начальной школы участвуют в программе «Орлята России». И все учащиеся Джабыкской школы с нетерпением ожидают открытия нового универсального спортзала.

«Задач по территории много. Будем и дальше обращать самое пристальное внимание на поддержку Карталинского муниципального округа», – резюмировал, завершая поездку, Алексей Текслер.