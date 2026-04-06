В Тюмени горит производственное здание

В Тюмени сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в производственном здании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в двухэтажном производственном здании на улице Мелиораторов в Тюмени поступило в десятом часу утра 6 апреля 2026 года. В настоящее время на месте работают 31 сотрудник, семь единиц основной и специальной техники областного управления МЧС россии.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.