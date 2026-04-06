В Сибири нашли нарушения при подготовке к паводку

В Новосибирской области власти некачественно готовились к паводку. Нарушения нашла прокуратура.

Прокуроры Ордынского и Усть-Тарского районов установили, что в бюджеты муниципальных образований не заложено достаточно денег для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надлежащая работа по подготовке к паводковому сезону не организована. Нарушения стали причиной для внесения главам 24 муниципалитетов представлений об устранении нарушений.

Прокуроры Доволенского, Сузунского, Коченевского районов, Куйбышевский межрайонный прокурор нашли нарушения при содержании и эксплуатации гидротехнических сооружений региона. Заместитель прокурора области предостерёг министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области о недопустимости нарушения закона.

Прокурор города Новосибирска объявил предостережение мэру о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Прокуроры районов предостерегли от нарушений закона более 150 чиновников, сообщает региональное надзорное ведомство.