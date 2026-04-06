"Система уже выстроена". Кравцов ответил на предложение учить в школе 10 лет

Система образования в России уже выстроена, так что менять что-либо нужно очень осторожно. Так министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал мнение президента РАН Геннадия Красникова о том, что в школе хватит и 10 классов.

Красников сказал, что все зависит от того, какая задача ставится перед выпускниками. Он считает, что и 10 классов вполне достаточно.

"В последнее время появляется много предложений, с которыми нужно быть осторожнее. Любые инициативы об изменении сложившейся системы требуют взвешенного подхода", - считает Кравцов.

Ранее он точно также отвечал на предложение, напротив, увеличить срок обучения в школе до 12 лет. При этом он отмечает необходимость широкого экспертного обсуждения. Но при разработке стратегии развития системы образования 2036 года как раз и нет широкого обсуждения, говорят эксперты.

В настоящее время обучение в школе длится 11 лет. Но его можно завершить и после 9 класса. В последние годы наблюдается рост числа выпускников 9 класса, которые уходят из школы. Власти считают, что это связано с повышением статуса и престижа среднего профессионального образования в колледжах и техникумах. Однако некоторые подчеркивают, что параллельно власти создают препятствия для перехода в 10 класс, повышая требования к выпускникам.