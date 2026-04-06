Нижневартовским городским судом избрана мера пресечения бывшему директору "НПАТП № 1" Геннадию Калинину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Как следует из материалов дела, органами следствия задержанный обвиняется в том, что он, занимая указанную должность, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана похитил бюджетные денежные средства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в особо крупном размере. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Изучив доводы ходатайства следователя, суд принял во внимание тяжесть инкриминируемого деяния, данные о личности подозреваемого, его преклонный возраст, наличие государственных наград и почетных званий, а также факт оказания им помощи участникам специальной военной операции.

С учетом изложенных обстоятельств суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства следствия о заключении подозреваемого под стражу и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 01 июня 2026 года.

Обвиняемому установлены соответствующие запреты и ограничения, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. На момент публикации постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.