Минцифры признало сложность выявления VPN на iPhone

Минцифры РФ направило крупнейшим интернет-компаниям рекомендации по идентификации инструментов для обхода блокировок. В них ведомство указало на "существенное ограничение" поиска VPN-сервисов на iPhone. Об этом пишет РБК.

Причина в политике безопасности - iOS не позволяет сторонним сервисам собирать информацию из других приложений. Для Android, по данным документа, задача проще.

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры рекомендовало крупным российским интернет-площадкам с 15 апреля ограничить доступ пользователям с включенными VPN. В ином случае компаниям пригрозили исключением из белых списков.

Также сообщалось, что Минцифры призвало операторов связи принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок. В частности, операторы могут ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Новая мера должна заработать до 1 мая.