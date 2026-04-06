В Кольцово задерживают и отменяют рейсы

В екатеринбургском аэропорту Кольцово происходит задержка и отмена рейсов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло.

Был отменен рейс SU-2961 компании "Аэрофлот". Самолет должен был вылететь в Сочи еще в 05.10, однако сначала был задержан до 08.05, а после и вовсе отменен. Не полетит сегодня и самолет FLYONE Asia - рейс 7Q-1197 в Ташкент был запланирован на 20.00 сегодняшнего дня.

У авиакомпании Red Wings задерживается сразу три вылета. Рейс WZ-1073 в Алматы, запланированный на сегодня в 01.00, перенесен на 11.25, рейс WZ-1029 в Нижний Новгород - с 08.40 на 13.20, а WZ-1049 в Оренбург - с 16.05 на 19.00.

У "Победы" задерживается два рейса: DP-563 в Краснодар и DP-6544 в Москву. Вылет первого запланирован на 13.25 вместо 06.00, а второго на 16.30 вместо 15.00.

Три рейса "Уральских авиалиний" также сдвинуты в расписании: U6-623 в Санкт Петербург отправится в 14.00 вместо 13.00, U6-2255 в Ташкент - в 18.20 вместо 13.05, а U6-321 в Сочи - в 18.20 вместо 17.00.

Рейс FV-6602 "России" в Сочи перенесен с 15.30 на 19.30, а рейс SU-1437 "Аэрофлота" в Москву - с 17.25 на 20.15.

Изменение в расписании вылетов может быть связано с атакой беспилотников на Краснодарский край, из-за чего в минувшее воскресенье с 08.10 по мск были закрыты аэропорты Краснодара и Геленджика. Также воздушное пространство в 14.41 5 марта закрыл Сочи - ограничения были сняты только сегодня утром.