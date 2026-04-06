06 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика В России Камчатский край
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

"Не смог решить проблемы". Мэр Петропавловска-Камчатского заявил об отставке

Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев заявил, что принял решение уйти в отставку.
Он признал, что ему многое удалось сделать, но "за такой короткий период не получилось быстро решить проблемы, накопившиеся за несколько лет".

"Это стало отчетливо видно прошедшей зимой... К сожалению, не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий аномальных снегопадов", - написал он в своем в телеграм-канале.

В городе дважды вводился режим чрезвычайной ситуации, которого не было несколько десятков лет. Первый раз - летом 2025 года, после землетрясения, которое стало самым сильным за последние 70 лет. Второй раз - в январе с.г., после того как при сходе снега с крыши дома погибли два человека. Прокуратура края завела уголовное дело. Снежный циклон привел к большим снегопадам, масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры. Глава региона Владимир Солодов заявлял, что ситуация на дорогах города достигла критических масштабов.

Беляев подчеркнул, что останется жить и работать в городе. Он был мэром с конца 2024 года. Врио главы города станет Андрей Воровский, сообщило правительство Камчатского края. Его приоритетными задачами на посту станут ликвидация последствий минувшей зимы и подготовка к новой зиме, так как зимы на Камчатке традиционно снежные.

Теги: мэр, отставка


