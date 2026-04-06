"Не смог решить проблемы". Мэр Петропавловска-Камчатского заявил об отставке

Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев заявил, что принял решение уйти в отставку.

Читайте также: Власти Камчатки после аномального циклона обратились в правительство РФ за помощью

Он признал, что ему многое удалось сделать, но "за такой короткий период не получилось быстро решить проблемы, накопившиеся за несколько лет".

"Это стало отчетливо видно прошедшей зимой... К сожалению, не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий аномальных снегопадов", - написал он в своем в телеграм-канале.

В городе дважды вводился режим чрезвычайной ситуации, которого не было несколько десятков лет. Первый раз - летом 2025 года, после землетрясения, которое стало самым сильным за последние 70 лет. Второй раз - в январе с.г., после того как при сходе снега с крыши дома погибли два человека. Прокуратура края завела уголовное дело. Снежный циклон привел к большим снегопадам, масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры. Глава региона Владимир Солодов заявлял, что ситуация на дорогах города достигла критических масштабов.

Беляев подчеркнул, что останется жить и работать в городе. Он был мэром с конца 2024 года. Врио главы города станет Андрей Воровский, сообщило правительство Камчатского края. Его приоритетными задачами на посту станут ликвидация последствий минувшей зимы и подготовка к новой зиме, так как зимы на Камчатке традиционно снежные.