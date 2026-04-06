На Урале трое рыбаков провалились под лед Белоярского водохранилища

На Среднем Урале люди продолжают проваливаться под весенний лед. На этот раз пострадали трое рыбаков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье на акватории Белоярского водохранилища. Во время рыбной ловли провалились под лед три человека.

Двое из них смогли выбраться из воды своими силами. Еще один человек был спасен прибывшими на помощь специалистами МЧС.

Напомним, ранее на прошлой неделе на Белоярском водохранилище в Заречном под лед провалились трое мужчин. Двое выбрались из воды самостоятельно, один погиб.

В МЧС уже предупреждали свердловчан, что весной происходит интенсивное таяние льда на водоемах и он становится крайне ненадежным.