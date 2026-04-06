Более 350 человек эвакуированы в Дагестане из-за прорыва дамбы

358 человек эвакуировано в Дербентском районе Дагестана, где произошел прорыв дамбы водохранилища, сообщается в Telegram-канале администрации района.

Вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Мамедкала. Уточняется, что жители этих пунктов были вывезены заблаговременно.

Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило дома. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.

5 апреля ливни вновь вернулись в регион. В Махачкале обрушился дом из-за наводнения после сильного дождя. Внутри здания были люди, их спасли сотрудники МЧС и передали медикам. Жертв и пострадавших нет. В дагестанском селе Кирки из-за оползня погибла женщина.