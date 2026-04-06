Лидер тайваньской оппозиции едет в Китай

06 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Лидер тайваньской оппозиции едет в Китай

Лидер тайваньской оппозиции Чжэн Ливэнь впервые за десять лет посетит материковый Китай.
Читайте также:

В конце 2025 года она возглавила партию "Гоминьдан" (Китайская националистическая партия), которая ориентируется на восстановление отношений с Китаем. И заявила, что намерена только укреплять связи с Пекином, причем сильнее, чем ее предшественник Эрик Чу, который вообще не посещал Китай во время своего четырехлетнего лидерства в партии.

Чжэн Ливэнь посетит Китай с 7 по 12 апреля, побывав в Пекине, Шанхае и провинции Цзянсу. Это будет первый за 10 лет визит лидера тайваньской оппозиции в материковый Китай, который Тайвань вообще не признает.

В конце марта председатель КНР Си Цзиньпин лично направил ей приглашение посетить Пекин, сообщали западные СМИ.

Почти все страны мира считают Тайвань неотъемлемой частью Китая. ЦРУ ранее заявила, что Пекин готовится в 2027 году установить контроль над островом военным путем.

На выборах 2024 года партия "Гоминьдан" получила в парламенте 52 места из 113, резко улучшив свой предыдущий результат и опередив правящую Демократическую прогрессивную партию, у которой он заметно ухудшился. Китай заявил, что последняя еще менее, чем прежде, представляет общественное мнение на острове. Хотя две трети тайваньцев, по опросам, выступают за сохранение сложившегося статус-кво, результаты парламентских выборов свидетельствуют об иных взглядах жителей.

Теги: Тайвань, Китай


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети