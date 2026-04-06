Лидер тайваньской оппозиции едет в Китай

Лидер тайваньской оппозиции Чжэн Ливэнь впервые за десять лет посетит материковый Китай.

В конце 2025 года она возглавила партию "Гоминьдан" (Китайская националистическая партия), которая ориентируется на восстановление отношений с Китаем. И заявила, что намерена только укреплять связи с Пекином, причем сильнее, чем ее предшественник Эрик Чу, который вообще не посещал Китай во время своего четырехлетнего лидерства в партии.

Чжэн Ливэнь посетит Китай с 7 по 12 апреля, побывав в Пекине, Шанхае и провинции Цзянсу. Это будет первый за 10 лет визит лидера тайваньской оппозиции в материковый Китай, который Тайвань вообще не признает.

В конце марта председатель КНР Си Цзиньпин лично направил ей приглашение посетить Пекин, сообщали западные СМИ.

Почти все страны мира считают Тайвань неотъемлемой частью Китая. ЦРУ ранее заявила, что Пекин готовится в 2027 году установить контроль над островом военным путем.

На выборах 2024 года партия "Гоминьдан" получила в парламенте 52 места из 113, резко улучшив свой предыдущий результат и опередив правящую Демократическую прогрессивную партию, у которой он заметно ухудшился. Китай заявил, что последняя еще менее, чем прежде, представляет общественное мнение на острове. Хотя две трети тайваньцев, по опросам, выступают за сохранение сложившегося статус-кво, результаты парламентских выборов свидетельствуют об иных взглядах жителей.