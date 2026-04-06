СК возбудил дело после травмы девочки в батутном центре Первоуральска

На Среднем Урале ребенок получил травму в батутном центре. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, травму получила 9-летняя девочка в одном из батутных центров Первоуральска. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Сейчас выясняются все обстоятельства. Сотрудниками СК уже проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, выясняется степень тяжести вреда здоровью ребенка.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу девочки, получившей тяжелую травму в батутном парке.