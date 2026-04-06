Школа в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени готова на 80%

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Образование Тюменская область Уральский ФО
Фото: telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Школа в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени готова на 80%

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале о том, что школа в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени готова на 80%, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Моор сообщил, что в новой школе будет все для того, чтобы все 1200 посещающих ее детей чувствовали себя комфортно. В школе современные классы, библиотека, большой актовый зал, вместительный пищеблок с обеденным залом. Школьники смогут заниматься сразу в двух спортивных залах. А на прилегающей территории разместятся зоны для отдыха и игр.

"Все новые школы, которые мы строим, становятся центром общественной жизни. Школа в Ямальском-1 – не исключение. Спортивные площадки смогут использовать жители микрорайона. Кроме этого, здесь же предусмотрена сцена для проведения праздничных мероприятий", - прокомментировал глава региона.

Строительство школы в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени(2026)|Фото: telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Сейчас в Тюменской области возводятся 12 школ и два детских сада. У всех разная степень готовности и сроки ввода в эксплуатацию. Сразу семь школ, пять из них крупных, будет открыто в 2026 году — это даст в общей сложности свыше 5 600 мест. География обширная: Тюмень, Тюменский, Нижнетавдинский и Вагайский округа.

Александр Моор отметил, что строительство новых школ – это важная часть Народной программы партии "Единая Россия". Сейчас как раз принимаются предложения в обновленный документ, свою идею или инициативу можно оставить на сайте естьрезультат.рф.

Теги: школа, строительство, Ямальский-1


