Школа в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени готова на 80%

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале о том, что школа в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени готова на 80%, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Моор сообщил, что в новой школе будет все для того, чтобы все 1200 посещающих ее детей чувствовали себя комфортно. В школе современные классы, библиотека, большой актовый зал, вместительный пищеблок с обеденным залом. Школьники смогут заниматься сразу в двух спортивных залах. А на прилегающей территории разместятся зоны для отдыха и игр.

"Все новые школы, которые мы строим, становятся центром общественной жизни. Школа в Ямальском-1 – не исключение. Спортивные площадки смогут использовать жители микрорайона. Кроме этого, здесь же предусмотрена сцена для проведения праздничных мероприятий", - прокомментировал глава региона.

Сейчас в Тюменской области возводятся 12 школ и два детских сада. У всех разная степень готовности и сроки ввода в эксплуатацию. Сразу семь школ, пять из них крупных, будет открыто в 2026 году — это даст в общей сложности свыше 5 600 мест. География обширная: Тюмень, Тюменский, Нижнетавдинский и Вагайский округа.

Александр Моор отметил, что строительство новых школ – это важная часть Народной программы партии "Единая Россия".