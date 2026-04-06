При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали восемь человек

В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома", — написал глава региона в Maх.

Еще двое пострадавших находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все раненые госпитализированы.

Повреждения получили шесть многоквартирных и два частных дома. Фрагменты дронов обнаружили и на территории нескольких предприятий, добавил губернатор.

Очередная атака ВСУ на Краснодарский край началась 5 апреля. МЧС сообщило о введении режима беспилотной опасности в регионе около 7 утра. В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи были введены ограничения на полеты. В результате задержаны либо отменены десятки рейсов.