Венгрия заявила об атаке свой суверенитет

Венгрия расценивает попытку диверсии на сербском участке "Турецкого потока" как нападение на свой суверенитет.

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении бомбы рядом с трубопроводом, по которому идет российский газ из Сербии в Венгрию. Он пригрозил "безжалостно расправиться с каждым, кто посмеет угрожать жизненно важной инфраструктуре". Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал по этому поводу чрезвычайное заседание совета обороны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении отметил, что эта атака на страну. Он напомнил, что ранее Украина ввела "нефтяную блокаду" против Венгрии, перекрыв транзит по трубопроводу "Дружба", а затем ударила беспилотниками по объектам "Турецкого потока" на территории России. Теперь заложена бомба в Сербии для подрыва газопровода. Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить его защиту. А венгерская армия возьмет под охрану участок газопровода от Сербии до Словакии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже считает это вмешательством во внутренние дела Венгрии.

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, после которых власть в Венгрии должна смениться, надеются в ЕС и на Украине.