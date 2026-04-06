Волонтеры Алексея Вихарева пробежали "5 верст" в Академическом

Активисты волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева приняли участие в забеге "5 верст Академический".

Бесплатные дружеские старты проходят каждую субботу в Преображенском парке Екатеринбурга. Участниками могут быть как взрослые, так и дети с любым уровнем подготовки. Более того, пробежать или просто пройти пешком 5 км можно вместе с ребенком или со своим питомцем на поводке.

"Поддержали классный волонтерский проект. Понравилось, побежим еще!" - написал Алексей Вихарев в своих соцсетях.