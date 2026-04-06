ОП России: Telegram нарушает законодательство о рынке ценных бумаг

В Общественной палате России сочли, что Telegram нарушает законодательство о рынке ценных бумаг.

"У Telegram нет никаких лицензий финансовых регуляторов нашей страны, при этом нарушается федеральный закон "О рынке ценных бумаг", не соблюдается законодательство о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Ранее после появления сообщений о возможной блокировке Telegram в мессенджере стало больше рекламы. Рекламодатели резко нарастили активность в мессенджере. Количество публикаций выросло на 15-20% по сравнению с началом года и примерно на 50% – относительно аналогичного периода 2025-го. Пик пришёлся на 12 февраля, когда вышло почти 52 тыс. рекламных постов. Эксперты в IT-сфере сочли, что блокировка Telegram уже идёт.