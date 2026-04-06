Апелляцию на решение суда по иску Генпрокуратуры об изъятии земли в Среднеуральске подал один из ответчиков

В суд подана апелляция на судебное решение по иску Генпрокуратуры к бывшему замглавы Среднеуральска Александру Астахову.

Напомним, что Генеральная прокуратура России настаивала на обращении в доход государства части имущества уральского холдинга "Атомстройкомплекс". Ответчиками выступали АО "Корпорация "Атомстройкомплекс", ООО "Компания "Атомстройкомплекс", ООО "Специализированный застройщик "Южный Берег" и 11 физических лиц.

В середине марта Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры. В "Атоме" поясняли, что в соответствии с ним шесть земельных участков в Среднеуральске, которые находятся в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время, будут переданы в пользу государства.

Недавно на судебное решение была подана апелляция. Как сообщается в электронной картотеке Верх-Исетского райсуда, жалобу на не вступивший в силу судебный акт подал один из ответчиков. Кто именно, в картотеке не указано. Однако, по данным РИА Новости, апелляцию подал кто-то из физических лиц.

Жалоба была зарегистрирована 27 марта. Дата рассмотрения апелляции будет назначена позже.

"Мы уважаем решение суда, оно исполнено нами в полном объеме. Передача земельных участков в Среднеуральске в пользу государства не повлияла на текущую деятельность холдинга и исполнение обязательств перед клиентами, партнерами и госзаказчиком. Строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры идет в соответствии с утвержденными графиками", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе холдинга "Атом".