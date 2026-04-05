В Калининграде загорелся ТЦ "Гиант". Пострадали два человека

В Калининграде на Московском проспекте загорелся фасад ТЦ "Гиант" , сообщили в пресс-службе МЧС России.

Была произведена эвакуация персонала и посетителей торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет.

Огонь распространился по обшивке здания и на припаркованные рядом автомобили. Тушение пожара осложняет высокая пожарное нагрузка, наличие горючих материалов внутри торгового центра, а также сильный ветер.

Пожар в торговом центре локализован в 17.36 на площади 7000 квадратных метров ОБН.По уточненной информации пострадало два человека. Они госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи.