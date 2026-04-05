В дагестанском селе Кирки из-за оползня погибла женщина

В дагестанском селе Кирки из-за оползня пострадали два человека: женщина и мужчина. Женщина погибла, сообщают РИА Новости.

Ее тело обнаружили.

Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило дома. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.

В Махачкале сегодня обрушился дом из-за наводнения после сильного дождя. Внутри здания были люди, их спасли сотрудники МЧС и передали медикам. Жертв и пострадавших нет.

Глава Махачкалы Сергей Меликов отметил, что проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы.

Меликов дал поручение республиканскому Минстрою провести документальную проверку вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство.