Мелихов: жертв при обрушении многоквартирного дома на улице Айвазовского в Махачкале нет

При обрушении многоквартирного дома на улице Айвазовского в Махачкале нет погибших и пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Меликов.

Он посетил место обрушения, осмотрел здание, пообщался с жильцами.

"Из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Самое важное – Всевышний в очередной раз уберег нас от жертв и пострадавших", - прокомментировал глава.

Жильцов расселяют в безопасное место. Как только представится возможность, люди в сопровождении спасателей смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости и документы.

Сам дом взят под охрану. Завтра его обследует специальная комиссия, после чего будет принято решение о судьбе этого и близлежащих домов.

Отмечается, что проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы.

Меликов дал поручение республиканскому Минстрою провести документальную проверку вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство.

Во всех городах и районах оперативные службы работают в усиленном режиме. Самая сложная ситуация, помимо Махачкалы, сейчас в селе Геджух Дербентского района, Дербенте, районе детского лагеря "Солнечный берег" Карабудахкентского района и Хасавюртовском районе. На ликвидацию последствий стихии брошены максимальные ресурсы.