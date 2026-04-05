В Махачкале возникла угроза обрушения еще четырех многоквартирных домов на улице Айвазовского

В Махачкале возникла угроза обрушения еще четырех многоквартирных домов на улице Айвазовского, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Из зданий эвакуированы около 300 человек, территория оцеплена. В указанных зданиях расположено более 100 квартир.

Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников.