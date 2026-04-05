Мария Захарова о бомбе рядом с трубопроводом в Сербии: "Венгрию хотят лишить суверенитета"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала "Известиям" обнаружение в Сербии взрывчатки для подрыва инфраструктуры "Турецкого потока".

По ее словам, Венгрию различными способами хотят лишить суверенитета. Среди этих способов — политические, экономические и энергетические.

"Политически — пытаются вмешаться во внутренние дела и выборы. Экономически — заставляя принимать под диктовку решения, которые наносят ущерб экономике и благосостоянию венгров. Через энергетику — пытаются не дать Венгрии получить качественные и разумные по цене ресурсы", — сказала она.

Захарова добавила, что Будапешт давал отпор. Теперь украинцы перешли к силовым сценариям, как и с "Северными потоками", которые были подорваны в сентябре 2022 года.

Ранее Вучич заявил об обнаружении сербскими поисковыми подразделениями взрывчатки и детонаторов, которые использовались бы для подрыва критически важной инфраструктуры газопровода между Венгрией и Сербией. В Будапеште созвали внеочередное заседание Совета обороны республики.

В ночь на 26 сентября 2022 года были подорваны обе ветки крупнейших европейских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". По данным оператора Nord Stream 2 AG, ЧП произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм.