Сергей Кравчук встретился с жителями Индустриального района и дал поручения службам Хабаровска по итогам обсуждения

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел прием граждан в Индустриальном районе. Обсуждали с жителями темы по строительству детсадов, школ, различных социальных объектов, скверов, обращения с твердыми коммунальными отходами, благоустройство придомовых территорий, приведение в нормативное состояние дорог и другие.

В ходе встречи хабаровчане подняли вопрос по ситуации с контейнерной площадкой в районе улицы Суворова, неподалеку от торгово-развлекательного центра «Южный парк». Проблема, по словам жителей, в том, что здесь постоянно скапливается мусор. Граждане считают, соседние многоэтажки с большой жилой площадью имеют недостаточное количество контейнеров. В результате специалисты не справляются с нагрузкой. Кроме того, сторонние лица и представители близстоящего ГСК зачастую незаконно складируют на территории площадки автопокрышки и запчасти.

Глава Хабаровска дар поручение профильным городским структурам взять ситуацию на контроль.

«Это недопустимая ситуация, когда контейнерная площадка превращается в свалку. Зачастую управляющие компании просто экономят деньги собственников: не устанавливают дополнительные контейнеры, не заключают договоры на дополнительный вывоз ТКО, хотя нормативы накопления этого требуют. Мы видим, что региональный оператор вывозит отходы, но из-за перегрузки горы мусора вырастают снова. Будем бороться с этой проблемой», - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В ходе приема жители Индустриального района попросили мэра Хабаровска проинформировать их о планах развития социнфраструктуры. Глава города сообщил, что в 2027 году в Хабаровске сдадут в эксплуатацию сразу три детских сада, один из которых в Индустриальном районе – на пересечении улиц Панфиловцев, Малиновского и Суворова. Этот соцобъект возводять в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Президентом.

«Мы четко понимаем: создание условий для комфортного воспитания и обучения детей — одна из ключевых задач городской власти. Каждый новый детский сад — это не просто здание, а возможность для родителей спокойно работать, зная, что их ребенок находится в надежных руках, в современном, безопасном и уютном пространстве. Мы приложим все усилия, чтобы эти планы были реализованы в установленные сроки», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Еще один вопрос в ходе встречи касался обновления Центра работы с населением «Единство» в микрорайоне Красная Речка. В 2026 году на ремонт инженерных систем этого центра выделено 36,8 млн рублей. В с2027 году здесь отремонтируют внутренние помещения, заменят окна и двери. Затем займутся фасадом.

Глава города отметил, что реализация этих проектов и других проектов стала возможной благодаря федеральным программам, поддержке губернатора региона Дмитрия Демешина и депутатского корпуса.