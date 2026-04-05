Солнце "съело" самую яркую комету года

Комета C/2026 A1 не пережила встречу с Солнцем. Небесное тело не вернулось в поле зрения космических средств наблюдения, пропав из-за близости к звезде еще около 14.30 по московскому времени 4 апреля 2026 года, сообщили Накануне.RU в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Это означает, что комета поглощена Солнцем: ее летучие вещества рассеяны в солнечной короне, а крупные каменные фрагменты теоретически могли упасть на поверхность светила. Часть пылевого хвоста в момент катастрофы была оторвана и вытеснена давлением света во внешнюю корону, где будет полностью рассеяна — этот процесс в ближайшие сутки можно будет наблюдать с помощью прибора LASCO.

Хотя доминирующий сценарий с самого начала предполагал гибель кометы (шансы пережить встречу с Солнцем оценивались в доли процента), такой итог вызывает чувство грусти. Почти все кометы Солнечной системы сравнимы с C/2026 A1 по возрасту и сформировались около 5 миллиардов лет назад.

C/2026 A1 стала первой кометой 2026 года, что и позволило ей получить номер A1. Судьба кометы и день её гибели были озвучены сразу в первом сообщении и совпали с действительностью. Небесное тело отождествили с семейством комет Крейца — набором тел, которые считаются обломками неизвестной гигантской кометы, распавшейся столетия или тысячелетия назад. Некоторые крупные обломки этого гипотетического тела периодически сближаются с Солнцем. Считается, что один из них породил Великую комету 1106 года, которая, в свою очередь, распавшись, породила Великие кометы 1843 года и, возможно, 1882 года. Одним из фрагментов этой продолжающейся столетия цепочки распадов предположительно является и погибшая комета.

Предстоящая гибель тела породила ожидания, что процесс распада вызовет в последние дни перед сближением с Солнцем резкое увеличение яркости кометы. Некоторые модели прогнозировали ее светимость на уровне полной Луны и даже возможность увидеть тело на дневном небе. Этим надеждам не суждено было сбыться: комета оказалась меньше по размеру, чем предполагалось, проявила необычайную стойкость и, вместо бурного распада на подлете к Солнцу, дожила до самого конца, пробившись через солнечную корону и став частью звезды.

После гибели C/2026 A1 самой яркой кометой на небе стала занимавшая до этого второе место комета C/2025 R3 (PANSTARRS). Новый лидер не может похвастаться ни столь же интересным бэкграундом, ни выдающейся яркостью, но на ближайший месяц, вероятно, станет одним из основных объектов для любителей астрофотографии. Пика яркости небесное тело достигнет в районе 20–23 апреля, когда его светимость вырастет примерно до третьей звездной величины. Этого должно хватить для эффектных снимков на профессиональные и полупрофессиональные инструменты, но для визуального наблюдения комета интереса не представляет.