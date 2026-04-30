Путину представили кандидатов на пост главы и премьера Дагестана

Президенту Владимиру Путину предложили назначить на пост главы Дагестана председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. А в качестве премьера - нынешнего заместителя полпреда РФ в ДФО Магомеда Рамазанова.

С такой инициативой на встрече с главой государства выступил председатель парламента Дагестана Заур Аскендеров, сообщает "Интерфакс". По его словам, "такой тандем будет удачным", с чем согласился и сам президент. Путин отметил, что знает обоих кандидатов, однако, в рамках действующего законодательства, он также предложит трех кандидатов на пост главы республики.

По словам президента, Щукин известен в Москве, является порядочным, последовательным и честным человеком, а решая текущие и перспективные вопросы "без ввсякого сомнения будет исходить из интересов людей.

"На мой взгляд, ему удалось не просто вписаться, он работает принципиально, но бесконфликтно. Это отдельный талант. Главное, чтобы мог решать помимо организационных вопросы чисто хозяйственного плана. Надеюсь, что в целом у него все это получится. И, конечно, ему здесь будет нужна помощь и поддержка коллег, которые в этом разбираются как следует, - руководителей муниципалитетов, руководителей, которые занимаются экономикой. Буду рассчитывать на то, что тут сложится команда, опирающаяся прежде всего на местных руководителей. Он там не первый год уже работает, людей знает, но вместе с вами эту команду подберет", - сказал Владимир Путин.

Про кандидатуру Рамазанова он отметил, что тот родом из Дагестана, работал в правоохранительных органах, сейчас трудится на Дальнем Востоке и "в целом везде с работой всегда справлялся".

"Если вы считаете, что он показал себя неплохо в ходе работы по ликвидации стихийных бедствий (в Дагестане), то это человек деятельный", - добавил президент.

На это Заур Аскендеров пообещал, что депутаты будут работать с кандидатами как одна команда.

Напомним, что срок полномочий действующего главы Дагестана Сергея Меликова заканчивается в этом сентябре. Путин добавил, что тот перейдет на новую должность и отметил заслуги Меликова, которые будут учитываться на его карьерном пути.