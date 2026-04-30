Путину представили кандидатов на пост главы и премьера Дагестана

30 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Республика Дагестан
Фото: Накануне.RU

Путину представили кандидатов на пост главы и премьера Дагестана

Президенту Владимиру Путину предложили назначить на пост главы Дагестана председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. А в качестве премьера - нынешнего заместителя полпреда РФ в ДФО Магомеда Рамазанова.

С такой инициативой на встрече с главой государства выступил председатель парламента Дагестана Заур Аскендеров, сообщает "Интерфакс". По его словам, "такой тандем будет удачным", с чем согласился и сам президент. Путин отметил, что знает обоих кандидатов, однако, в рамках действующего законодательства, он также предложит трех кандидатов на пост главы республики.

По словам президента, Щукин известен в Москве, является порядочным, последовательным и честным человеком, а решая текущие и перспективные вопросы "без ввсякого сомнения будет исходить из интересов людей.

"На мой взгляд, ему удалось не просто вписаться, он работает принципиально, но бесконфликтно. Это отдельный талант. Главное, чтобы мог решать помимо организационных вопросы чисто хозяйственного плана. Надеюсь, что в целом у него все это получится. И, конечно, ему здесь будет нужна помощь и поддержка коллег, которые в этом разбираются как следует, - руководителей муниципалитетов, руководителей, которые занимаются экономикой. Буду рассчитывать на то, что тут сложится команда, опирающаяся прежде всего на местных руководителей. Он там не первый год уже работает, людей знает, но вместе с вами эту команду подберет", - сказал Владимир Путин.

Про кандидатуру Рамазанова он отметил, что тот родом из Дагестана, работал в правоохранительных органах, сейчас трудится на Дальнем Востоке и "в целом везде с работой всегда справлялся".

"Если вы считаете, что он показал себя неплохо в ходе работы по ликвидации стихийных бедствий (в Дагестане), то это человек деятельный", - добавил президент.

На это Заур Аскендеров пообещал, что депутаты будут работать с кандидатами как одна команда.

Напомним, что срок полномочий действующего главы Дагестана Сергея Меликова заканчивается в этом сентябре. Путин добавил, что тот перейдет на новую должность и отметил заслуги Меликова, которые будут учитываться на его карьерном пути.

Теги: Дагестан, Путин, кандидат


