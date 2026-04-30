Игорь Бабушкин посетил концерт XXV Московского Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева

Концерт в рамках фестиваля состоялся на Большой сцене Астраханского театра оперы и балета. За годы существования фестиваль стал одним из крупнейших событий в культурной жизни России.

На астраханской сцене артисты исполнили Симфонию №1 Дмитрия Шостаковича, музыку из балета «Петрушка» Игоря Стравинского и «Скифскую сюиту» Сергея Прокофьева. Астраханцы долго не хотели отпускать музыкантов, по окончании концерта зал аплодировал стоя.

После грандиозного выступления объединенного Симфонического оркестра Мариинского и Большого театров губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с Валерием Гергиевым. Глава региона поблагодарил маэстро за уникальную возможность, предоставленную астраханскому зрителю, услышать всемирно известные музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра.

XXV Московский Пасхальный фестиваль проходит с 12 апреля по 10 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Программа юбилейного сезона – самая продолжительная и масштабная за все время его проведения. За 29 дней музыканты объединенного Симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением генерального директора Большого театра, художественного руководителя-директора, главного дирижера Государственного Мариинского театра проедут более 20 тысяч километров пути и посетят 40 городов России, в каждом из которых оркестр исполняет разную программу. В этом году особое место уделено 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича. Их произведения, как и других всемирно известных композиторов, звучат на концертах фестиваля.