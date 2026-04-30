Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей региона с Днём коренных малочисленных народов России

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей региона с новым, значимым праздником – Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации.

"Камчатка – это земля с неповторимой энергетикой, которую испокон веков бережно хранят ее коренные жители. Наш край гордится тем, что стал родным домом для представителей восьми этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сегодня эта большая семья насчитывает более 13 тысяч человек", - говорится в поздравлении главы Камчатки.

Владимир Солодов отметил, что истинными хранителями северной культуры являются коренные народности.

"Передавая из поколения в поколение родной язык и ремесла, вы сохраняете ту самую нить, без которой невозможно представить ни историю, ни современность Камчатки. Именно ваша самобытность делает наш край уникальным", - подчеркнул губернатор.

Он также отметил глубокий символизм объявленного Президентом Года единства народов России.

"На Камчатке мы как нигде понимаем и разделяем ценность этого решения: здесь люди разных национальностей всегда жили плечом к плечу, помогая друг другу, делясь душевным теплом и вместе трудясь на благо родной земли. Правительство Камчатского края со своей стороны делает всё необходимое для защиты ваших интересов. Сегодня в регионе действует более 50 мер государственной поддержки, направленных на развитие и благополучие коренных малочисленных народов", - акцентировал Владимир Солодов.





