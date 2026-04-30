Путин не приглашал Трампа в Москву на 9 мая

Президент России Владимир Путин во время вчерашнего разговора с Дональдом Трампом не приглашал американского лидера в Москву на День Победы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Также Песков прокомментировал намерение украинских властей узнать у Трампа, на каких условиях Владимир Путин готов объявить перемирие на День Победы.

"Она [реакция Киева] и не нужна для этого [объявления перемирия со стороны РФ]. Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться", - сказал Песков. При этом он добавил, что от Киева все же ожидалось, что будет хоть какая-то реакция в плане "адекватных намерений", "но пока ее нет".