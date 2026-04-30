В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду дискриминации женщин

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предполагающий ввести административную ответственность за публичные призывы, пропагандирующие ограничение прав женщин на образование, труд, участие в общественной, политической жизни и т.п.

Авторы считают, что в России участились призывы к дискриминации женщин и за это нужно наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. Конкретных примеров таких призывов в пояснительной записке не приводится, но отмечается, что отдельные представители власти, религиозных организаций и общественные деятели говорят то, что, по их мнению, направлено на дискриминацию женщин.

Например, "Новым людям" не нравятся высказывания, что женщины обязаны "сидеть дома", "только рожать" и быть "обслуживающим звеном" по отношению к мужчине. Также они видят призывы к насилию против женщин (фракция несколько лет продвигает идею законопроекта о домашнем насилии).

Журналистка и ведущая Анна Шафран ранее заявила, что никогда в жизни не сталкивалась в России с ограничением ее прав как женщины.

"Это надуманная проблема. Ее не существует. Я, как женщина, ответственно заявляю, что никогда на протяжении всей своей жизни я нигде не сталкивалась с проблемами так называемого "гендерного равенства". Везде мне было открыта дорога, почет и уважение", - подчеркнула ведущая, комментируя принятую Стратегию действий в интересах женщин.