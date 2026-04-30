Теперь не только в гараже: в России выпустили аналоги Lego с "Жигулями"

На российском рынке стартовала реализация тематических наборов от бренда "Союзконструкт", которые позволяют воссоздать знаменитые модели ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105. Производитель подчеркивает, что данные комплекты выпускаются в рамках официального партнерства с маркой Lada. Компактная версия "пятерки" насчитывает 358 элементов и обойдется покупателю в 2990 рублей, а размер собранного авто составит почти 16 сантиметров. Более крупная копия "копейки" длиной 29 сантиметров продается за 7490 рублей, пишут "Известия".

Проектировщики детально воссоздали салон каждой машины, а в наборе с ВАЗ-2101 предусмотрели даже имитацию моторного отсека. У этой модели функционируют подвижные части: можно открывать капот, багажник и все двери. Материалом для компонентов служит прочный ABS-пластик, который по своим параметрам идентичен деталям Lego, что дает простор для самостоятельных доработок. Кроме того, в каталоге компании присутствует лицензионная копия внедорожника УАЗ "Хантер", собранная из 505 элементов, чей итоговый размер составляет 17 сантиметров.