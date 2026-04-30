Жители Петербурга пожаловались на сбои в работе GPS-навигации

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на некорректную работу GPS-навигации. Сервисы неправильно определяют местоположение водителей, из-за этого последние не могут оплатить парковку, передает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Некоторые горожане "обнаруживают" себя на карте в районе аэропорта, хотя фактически находятся по другому адресу.

Автомобилистам посоветовали заранее пополнять парковочный счет, при сбоях геолокации вручную вводить данные о своем местоположение.