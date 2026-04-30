На Украине суд остановил запрет УПЦ

Украинский Шестой апелляционный административный суд отменил вывод религиоведческой экспертизы службы по этнополитике и свободе совести о признании канонической УПЦ связанной с РПЦ. Суд признал нарушением бездействие и отказ рассматривать заявления УПЦ об отводе членов экспертной группы.

Теперь ведомство обязано провести повторную проверку устава УПЦ. Это значит, что процесс запрета Церкви на некоторое время приостановлен.

Решение о том, что УПЦ связана РПЦ и, согласно специально принятому для этого закону, подлежит запрету, было принято в августе 2025 года. В УПЦ заявляют, что никак не связаны с РПЦ, такой связи нет в уставе УПЦ, где она указана как полностью самостоятельная и независимая в своем управлении. Эти изменения были приняты в мае 2022 года на экстренном собрании иерархов, которое было названо поместным собором УПЦ. В РПЦ отметили, что понимают сложность положения, в котором оказалась УПЦ, хотя этот шаг не может считаться нормальным.

УПЦ настаивает, что вывод киевской службы по этнополитике о связи с РПЦ сделан на основании устава РПЦ, а не УПЦ, поэтому не имеет юридической силы.

В июне 2025 года Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства и постоянно говорит, что Церковь должна быть запрещена. Однако даже во власти единства по этому вопросу нет, о чем свидетельствуют длящиеся много лет судебные тяжбы.