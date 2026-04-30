Виновник резонансного ДТП на Космонавтов в Екатеринбурге пройдет психиатрическую экспертизу

Полиция назначила психиатрическую экспертизу для водителя "Лексуса", устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге.

Авария произошла 11 апреля в районе проспекта Космонавтов в уральской столице. В результате погибла женщина и пострадал ее малолетний ребенок. По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

Свое детальное разбирательство также продолжает специализированное подразделение по расследованию резонансных ДТП главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Свердловской области. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка полиции Валерий Горелых, за этот период представители МВД установили и опросили 13 очевидцев, провели две судебно-медицинских и комплексную видео-автотехническую экспертизы.

"В камере СИЗО обвиняемый в настоящее время демонстрирует из себя страдающего человека. Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как все произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти. В отношении "горе-шумахера" следствием полиции назначено психиатрическое исследование. Экспертизой уже доказано, что водитель "Лексуса" грубо нарушил ПДД, допустив выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся с машиной погибшей женщины. Также доказано, что автоледи технически не могла избежать аварии", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что расследование продолжается и находится на особом контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области.