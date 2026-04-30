Виновник резонансного ДТП на Космонавтов в Екатеринбурге пройдет психиатрическую экспертизу

30 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Виновник резонансного ДТП на Космонавтов в Екатеринбурге пройдет психиатрическую экспертизу

Полиция назначила психиатрическую экспертизу для водителя "Лексуса", устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге.

Авария произошла 11 апреля в районе проспекта Космонавтов в уральской столице. В результате погибла женщина и пострадал ее малолетний ребенок. По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

Свое детальное разбирательство также продолжает специализированное подразделение по расследованию резонансных ДТП главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Свердловской области. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка полиции Валерий Горелых, за этот период представители МВД установили и опросили 13 очевидцев, провели две судебно-медицинских и комплексную видео-автотехническую экспертизы.

"В камере СИЗО обвиняемый в настоящее время демонстрирует из себя страдающего человека. Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как все произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти. В отношении "горе-шумахера" следствием полиции назначено психиатрическое исследование. Экспертизой уже доказано, что водитель "Лексуса" грубо нарушил ПДД, допустив выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся с машиной погибшей женщины. Также доказано, что автоледи технически не могла избежать аварии", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что расследование продолжается и находится на особом контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области.

Теги: экспертиза, ДТП, полиция, водитель, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2026 07:48 Мск После резонансного ДТП на Космонавтов в Екатеринбурге возбуждено дело по двум статьям

