Песков: Путин пока не принял решения по конкретным часам перемирия

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения по конкретным часам перемирия в зоне СВО на День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент", - сказал он.

Кроме того, Песков отметил, что Москва не слышала реакции Киева на эту инициативу, пишет РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, в ходе которого заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский заявил, что поручил своей администрацией связаться с Белым домом и "выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии".