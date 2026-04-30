Минтруд официально опроверг слухи о повышении пенсионного возраста

Министерство труда и социальной защиты РФ заявило, что правительство не планирует снова повышать пенсионный возраст. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Делягина. В документе, который изучили журналисты ТАСС, Минтруд и Минфин подтвердили: у властей нет намерений менять возрастные пороги ни до 2028 года, ни в более далеком будущем. Чиновники подчеркнули, что сейчас в правительстве не обсуждают и не готовят никаких новых параметров для выхода граждан на заслуженный отдых.

Представители министерства добавили, что вопрос об изменении пенсионной системы закрыт. Власти не ведут никакой работы над законопроектами, которые могли бы сдвинуть сроки получения пенсий. Таким образом, действующие правила останутся в силе без дополнительных корректировок. Официальный ответ двух ключевых министерств подтверждает, что пенсионная реформа не получит продолжения, и граждане могут ориентироваться на текущие возрастные нормы.

Сообщалось, что к марту 2026 года средняя пенсия работающих россиян выросла до 23 461 рубля, что почти на 2,5 тысячи больше показателей прошлого года. Статистика Социального фонда подтверждает, что за двенадцать месяцев выплаты для трудоустроенных пенсионеров заметно увеличились по всей стране.